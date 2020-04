Recco – Fino a 3mila euro di multa per chi uscirà di casa senza indossare le mascherine protettive.

Il sindaco Carlo Gandolfo lo aveva annunciato già ieri nel corso della diretta sul canale Facebook e questa mattina ha firmato l’ordinanza che, oltre a contenere le altre misure prese per fronteggiare l’emergenza coronavirus, obbliga: “Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o altri sistemi di protezione della bocca e del naso, in subordine qualunque altro sistema di protezione quali sciarpe, foulard e simili qualora non sia stato possibile reperirle, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani”.

Da 400 a 3.000 euro le sanzioni per i trasgressori.