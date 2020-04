Genova – Inizierà giovedì 9 aprile la distribuzione dei Buoni Spesa finanziati dal Governo centrale e distribuiti dal Comune di Genova.

Oltre 23 mila le domande con probabile supero delle quote disponibili.

I buoni erogati, da 100 euro ciascuno, saranno in tagli da venti e saranno validi fino al 31 dicembre 2020.

Le sedi per il ritiro sono distribuite su tutto il territorio cittadino, in modo da limitare al massimo gli spostamenti delle persone, e non presentano barriere architettoniche in modo da essere accessibili a tutti.

Per evitare gli assembramenti, i beneficiari dei buoni riceveranno un appuntamento personalizzato via telefono o mail con l’orario in cui ritirare i buoni spesa.

La sede del ritiro sarà quella più vicina alla propria residenza, individuata in base al Cap.

Per chi fosse impossibilitato a lasciare la propria abitazione, è stato istituito un servizio di consegna a casa.

Il ritiro può essere completato anche da un parente se in possesso di delega in carta libera firmata e dell’originale del documento del delegante.

Ecco dove si ritirano i Buoni Spesa:

1) Oregina-Lagaccio, locali della Polizia Locale, via Spinola 4 b-cancello

2) Castelletto, locali della Polizia Locale, corso Firenze 24

3) Pre-Molo Maddalena, biblioteca Berio, via del Seminario 16

4) Portoria, scuola infanzia San Luigi, Salita Carbonara 65

5) Sampierdarena, locali della Polizia Locale, via Sampierdarena 34

6) San Teodoro, scuola d’infanzia Garbarino, via Asilo Garbarino 17

7) San Fruttuoso, scuola San Fruttuoso, piazza Manzoni 2

8) Marassi, scuola d’infanzia Luzzati, via Moresco 3

9) Staglieno, centro civico, via Bobbio 21 d

10) Molassana, Scuola Peter Pan, via Sertoli 7

11) Struppa, locali della Polizia Locale, via Buscaglia 6

12) Rivarolo, Ats, passo Torbella 12

13) Bolzaneto, locali della Polizia Locale, via Reta 3 c

14) Pontedecimo, locali della Polizia Locale, via Rivera 1

15) Sestri, locali della Polizia Locale, via Da Persico 49 r

16) Cornigliano, locali della Polizia Locale, via Moisello 9 r

17) Voltri, locali della Polizia Locale, piazza Gaggero 2

18) Prà, scuola infanzia Valle, salita Cappelloni 1

19) Pegli, centro sociale Monaco, via Cialli 11

20) Foce, scuola Pascoli, piazza Palermo 11

21) Albaro, scuola infanzia San Pietro, via Cesare Battisti 6

22) San Martino, locali attigui Scuola Boccanegra, via Lagustena 49

23) Valle Sturla-Sturla-Quarto, locali della Polizia Locale, via Bottini 44

24) Quinto-Nervi-Sant’Ilario, locali adiacenti alla Polizia Locale, via Pinasco 7