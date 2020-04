Genova – Un ballo “per scaricare la tensione” nei reparti Covid dell’ospedale San Martino. Un’iniziativa che, nelle intenzioni, non vuole mancare di rispetto a nessuno ma che è stata accolta con pareri diversi sui social.

Operatori socio sanitari (OSS) dell’ospedale San Martino hanno organizzato una sorta di “flash mob” con un ballo di gruppo per sciogliere la tensione dopo oltre un mese di lavoro al limite del sopportabile e il filmato è stato diffuso per dare una nota di colore in un momento tanto triste.

Un’iniziativa che ha però suscitato qualche perplessità perché non tutti hanno compreso le intenzioni del personale.

Qualche critica si è alzata per far notare che, a pochi metri dallo spettacolo, c’erano pazienti che lottavano e lottano tra la vita e la morte e forse si poteva aspettare la fine dell’emergenza.

Opinioni personali che non mutano comunque il grande senso di vicinanza che tutta la città (e non solo) ha nei confronti del personale sanitario del San Martino che lotta con coraggio ed energia inesauribile contro il virus e per salvare il maggior numero di vite umane.