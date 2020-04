Genova – Bar e negozi chiusi da oltre un mese ma iniziano ad arrivare, puntuali, le bollette dei servizi come Luce, Gas, Acqua e, all’emergenza coronavirus, si aggiunge anche quella economica legata ad attività ferme di fatto ma che continuano ad avere spese.

Il grido di allarme viaggia sui social dove un numero sempre crescente di negozianti posta le bollette che arrivano inesorabili in un momento in cui gli incassi sono a zero mentre le spese restano e piuttosto care.

Le associazioni di categoria chiedono moratorie per i pagamenti e dilazioni per il pagamento di affitti commerciali, almeno in base ai fatturati ma, al momento, una linea precisa di intervento non c’è.