Genova – Proseguirà anche oggi la consegna del secondo stock di buoni spesa destinati a sostenere le famiglie in difficoltà a causa del Covid-19.

Questa seconda tornata, resa possibile grazie ai 400mila euro di donazioni a cui il Comune ha aggiunto altri 100mila euro, permetterà di raggiungere altri 2.900 nuclei familiari.

La distribuzione, iniziata ieri, proseguirà anche per la giornata odierna.

Il Matitone e altre nove sedi, una per municipio, si occuperanno della distribuzione convocando gli aventi diritto.

Un appuntamento, fissato via mail o per sms, indica la sede e l’orario in cui presentarsi.

Le sedi sono:

la Biblioteca Berio, via del Seminario 16, per il Centro Est;

i locali della Polizia Locale, in via Sampierdarena 34, per il Centro Ovest;

la scuola di San Fruttuoso, in piazza Manzoni 2, per la Bassa Valbisagno;

il centro civico di via Bobbio 215 r per l’Alta Valbisagno;

i locali della Polizia Locale di via C. Reta 3 C per la Valpolcevera;

i locali della Polizia Locale di via F Da Persico 49 r. per il Medio Ponente;

la scuola E. Valle di Salita Cappelloni 1 per il Ponente;

la scuola D. Pascoli di piazza Palermo 11 per il Medio Levante;

i locali della Polizia Locale di via Bottini 44 per il Levante.

Per i nuclei composti da una sola persona, saranno stanziati 100 euro, per due 200, per i nuclei composti da 3 a 5 persone saranno dati 300 euro e per i nuclei con più di 5 i buoni ammonteranno a 400 euro.

I buoni sono in tagli da 20 e sono validi fino al 31 dicembre 2020.

L’elenco dei negozi convenzionati in cui il buono è spendibile si può consultare sul sito del Comune (qui il link)

Al termine di questa seconda fase di consegna, il lista d’attesa resteranno ancora circa 3.600 nuclei familiari.

La raccolta fondi lanciata dal Comune è ancora attiva; chiunque volesse contribuire può farlo attraverso il conto corrente indicato di seguito indicando nella causale “Emergenza coronavirus: misure urgenti di solidarietà”.

Comune di Genova

via Garibaldi, 9

16124 Genova

Conto corrente n. 000100880807

presso Unicredit Spa – Genova Tesoreria Comunale

ABI 02008 – CAB 01459 – CIN T

IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807

BIC UNCRITMM