Genova – Diminuiscono i pazienti ricoverati negli ospedali e al San Martino chiude il reparto Covid del Quinto piano.

La buona notizia è arrivata nel primo pomeriggio dalla Direzione Strategia del Policlinico, seguendo il programma di “descalation” concordato con Alisa.

Il padiglione ha avuto un ruolo centrale nella gestione e nel contenimento del contagio.

L’area sarà prontamente sanificata nel fine settimana e sarà nuovamente riattivatile in caso di necessità futura.

Il Fagiolone, come viene soprannominato per via della orma della struttura, era stato inaugurato nei primi giorni dell’emergenza e presto tornerà alla sua originale identità, il nuovo polo chirurgico dell’Ospedale.

Nel contesto della diminuzione degli ospedalizzati, dal San Martino fanno sapere di avere reparti Chirurgici Covid Free e sufficienti sale operatorie per proseguire gli interventi di chirurgia oncologica e gli altri interventi di alta specializzazione, non differibili.

Gli stessi sono stati messi a disposizione anche delle altre aziende del sistema sanitario regionale, nell’ambito del programma Covid-Chirurgia, varato con Alisa e coordinato dal professor De Cian.

Sono state così stipulate apposite convenzioni con altre aziende del territorio metropolitano per permettere ai loro professionisti di operare in sicurezza nelle strutture del Policlinico.

Al momento, la situazione dei ricoverati al San Martino è la seguente: 21 i ricoverati in Malattie Infettive, 27 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 11 al Padiglione 10, 61 al Padiglione 12, 2 al 5° piano della palazzina laboratori, 19 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 21 al Maragliano.