Rapidi passaggi frontali seguiti da brevi rimonte anticicloniche determinano ancora per i prossimi 2-3 giorni spiccata variabilità anche sulla nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 29 aprile 2020

Al mattino nuvolosità compatta nell’estremo levante e nelle valli interne del Tigullio. Maggiori schiarite da Genova verso ovest. Nel corso del pomeriggio transito innocuo di velature su tutta la regione da ovest verso est. In serata cielo parzialmente nuvoloso ovunque.

Venti al mattino moderati da nord-est sull’Imperiese e da sud-ovest sullo Spezzino, più deboli altrove. Nel pomeriggio rinforzi da sud-est su Genovese e Tigullio e da nord-est su Imperiese. Burrasca di Libeccio al largo

Mare molto mosso ovunque, agitato al largo. Moto ondoso in aumento sui bacini di levante nel corso della giornata.

Temperature: minime in leggero calo, massime in aumento

Costa: min +11/14°C, max: +17/21°C.

Interno: min +6/10 °C, max: +13/17°C

Giovedì 30 aprile 2020

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. Precipitazioni sparse più probabili sull’Appennino e sulla Riviera di Levante.

Venti forti da sud-ovest su Imperiese, più debole altrove, ma resta la burrasca di libeccio al largo.

Mare generalmente agitato il Ligure est con una temporanea attenuazione del moto ondoso a metà giornata, ma nuova ripresa in serata; molto mosso altrove.

Temperature: stazionarie.

Venerdì 1 maggio 2020

Condizioni di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Possibili piovaschi sull’Appennino orientale e Spezzino