Una veloce perturbazione interesserà la Liguria nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile, con locali fenomeni di instabilità tra il pomeriggio e la serata. Nubi sparse senza pioggia sabato, più sole domenica. Temperature nel complesso gradevoli.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 30 aprile 2020

Al mattino qualche rovescio interesserà lo Spezzino, in estensione prima di mezzogiorno al Tigullio orientale con fenomeni più probabili nelle zone interne.

Altrove nubi irregolari senza precipitazioni.

Nel pomeriggio generale aumento dell’instabilità; rischio di qualche temporale sulle Alpi Liguri e nelle aree interne del settore centro-orientale con parziale interessamento della sottostante fascia costiera.

Generale attenuazione dei fenomeni dopo il tramonto su tutta la regione.

Venti in progressivo rinforzo da sud su tutta la regione. Rinforzi ulteriori sui versanti padani e negli spazi aperti.

Mare molto mosso, localmente agitato al largo in serata.

Temperature: Pressoché stazionarie

Costa: min +12/15°C, max: +17/21°C.

Interno: min +7/10 °C, max: +13/17°C

Venerdì 1 maggio 2020

Nubi irregolari ovunque, con occhiate di sole e basso rischio di pioggia, al più qualche rovescio nelle aree interne del levante tra pomeriggio e sera.

Venti moderati in genere dai quadranti meridionali.

Mare molto mosso, localmente agitato al largo.

Temperature: Stazionarie.

Sabato 2 maggio 2020

Nubi sparse su tutta la regione in via di attenuazione nel pomeriggio quando le schiarite saranno più ampie.

Ventilazione debole meridionale.

Mare molto mosso

Lieve aumento delle temperature massime.