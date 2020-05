L’alta pressione sul Mediteranno consente un inizio di settimana stabile. Ad un lunedì soleggiato seguirà tuttavia un martedì con maggiore nuvolosità, con un temporaneo e lieve cedimento barico che permetterà ad infiltrazioni più umide di inserirsi nelle maglie anticicloniche.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 4 maggio 2020

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione per l’intera giornata. In serata comparsa di qualche nube bassa a ridosso della costa del medio ponente (tra Genovesato e Savonese)

Venti deboli variabili al mattino. Si dispongono da sud-est in giornata, sino a moderati tra Genovesato e Savonese.

Mare tra poco mosso e mosso.

Temperature: senza variazioni significative, con qualche locale punto in meno nei valori massimi costieri

Costa: min +12/+15°C, max: +18/+22°C.

Interno: min +4/+10 °C, max: +16/+19°C

Martedì 5 maggio 2020

Aumento delle nubi con cielo almeno in parte nuvoloso, principalmente per stratificazioni a media-alta quota sugli estremi regionali e le zone interne, a cui si sommerrano nubi più basse sul settore centro-occidentale, principalmente tra Genovesato e Savonese, ma senza la minaccia di pioggia.

Venti da sud est generalmente moderati.

Mare generalmente mosso.

Temperature in calo nei valori massimi.

Mercoledì 6 maggio 2020

Nubi sparse al mattino, in allontanamento con cielo che si farà in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel corso della giornata.