Genova – Quando hanno sentito il forte rumore di bidoni ribaltati hanno pensato ad un incidente e si sono affacciati alla finestra restando sbigottiti. In strada, fortunatamente, nessun veicolo incidentato e nessuna moto a terra ma solo un grosso esemplare di cinghiale che si scagliava con forza sui bidoni della spazzatura per ribaltarli e poter accedere al loro “gustoso” contenuto.

Nuova emergenza cinghiali a Borgoratti dove gli ungulati sono ormai “di casa” tanto di notte come di giorno.

Il cinghiale protagonista dell’episodio ha letteralmente ribaltato il bidone della spazzatura ed appena è caduto ha iniziato a rovistare con soddisfazione tra i sacchetti della spazzatura

L’episodio in via Torricelli ha rinfocolato le consuete discussioni sul tipo di intervento che sarebbe necessario.