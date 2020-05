Genova – Inizieranno a partire venerdì 15 maggio i pagamenti dei Bonus Famiglia per ha dovuto seguire i figli con la chiusura delle scuole e degli asili.

Sempre venerdì saranno pubblicate le graduatorie delle 14.300 domande presentate.

Di queste ben 5.000 sono in istruttoria e circa 3800 quelle cui arriverà il bonus a partire dall’Isee più basso e per un totale di 1,8 milioni di euro.

Per ogni famiglia sono previsti sostegni da 300 a 500 euro sulla base del reddito. Le graduatorie usciranno il 15 maggio sul sito di Filse e parallelamente saranno avviate le erogazioni. Il bando è stato previsto per i genitori entrambi lavoratori per badare ai figli durante il periodo di sospensione dell’attività scolastica a causa dell’emergenza sanitaria.

Tutto coloro che hanno fatto domanda e, al momento, non sono stati ammessi, resteranno comunque in graduatoria e potranno essere contattati nel momento in cui saranno messe a disposizione altre risorse.