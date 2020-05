Genova – Nuovo incidente all’interno del cantiere per la costruzione del nuovo Ponte per Genova. Intorno alle 21 una una grossa gru gommata ha urtato i cavi dell’alta tensione mentre transitava sulla strada interna al cantiere, lato levante.

Uno dei cavi è stato danneggiato durante la manovra ma fortunatamente non si registrano feriti nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli enti di vigilanza per i rilievi del caso, che sono ancora in corso. L’area è al momento interdetta alle lavorazioni.

I tecnici di Terna, già al lavoro per la messa in sicurezza, concluderanno le operazioni domani mattina. Via Fillak resterà pertanto chiusa al traffico fino alla fine delle lavorazioni.

Nella zona è stato segnalato un lungo black out.