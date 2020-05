Una gallina che uccide una vipera a colpi di becco e poi se la mangia tutta intera. Il video, ripreso in campagna, mostra quello che molti sanno bene: le galline non hanno paura dei serpenti e se li trovano cercano di mangiarli.

Che Galline e vipere non vadano d’accordo è cosa risaputa ma il video mostra una scena che raramente è stata ripresa ed in particolare una gallina che uccide una vipera a colpi di becco sulla testa e poi la divora intera, come se si trattasse di un bel boccone.

Chi vive in campagna conosce le “virtù” anti rettile delle galline ma chi ha sempre sentito parlare di questa caratteristica dei simpatici pennuti, ora ha le immagini che provano quello che si dice.