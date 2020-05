Recco (Genova) – Grigliate in giardino e relax sugli scogli sono costate a diversi cittadini sanzioni da parte degli agenti della Polizia Locale a Recco.

A seguito di una segnalazione, sei persone sono state trovate intente in una grigliata in giardino durante il pranzo domenicale.

Gli agenti sono intervenuti in un’abitazione di scalinata Don Olcese ritrovando il gruppo di persone inosservanti delle misure di contenimento del Covid-19.

Nell’ultimo fine settimana sono stati numerosi i controlli condotti nelle aree vicino al mare con l’obiettivo di controllare il corretto utilizzo delle mascherine e per far rispettare le normi anti assembramenti e stazionamento.

Il località Ciappea diverse persone sono state sorprese a stazionare sulla scogliera.

Sei sono state le sanzioni combinate per l’infrazione all’ordinanza del sindaco di Recco che vieta, fino al 18 maggio, la fermata sugli arenili.

Controlli anche per il rispetto delle regole da parte di chi esercita attività motoria.

Nessuna violazione è stata riscontrata tra le attività commerciali controllate anche se, in alcuni casi, gli esercenti sono stati richiamati a garantire il rispetto delle norme anti contagio da parte della clientela.

Controlli stradali, utili a monitorare gli spostamenti sul territorio, sono proseguitato con l’utilizzo delle telecamere di rilevazione del traffico e sono in corso gli accertamenti per verificare la posizione di due persone non residenti a Recco che hanno dichiarato motivi di lavoro per giustificare lo spostamento.