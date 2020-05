Sul mediterraneo, poco più a sud della nostra regione, rimane una circolazione ciclonica che determina generale variabilità e locali note instabili.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 18 maggio 2020

Al mattino nubi sparse con delle aperture anche ampie lungo le coste. Maggiori addensamenti sui versanti padani del settore centro-occidentale, con gaigo (nubi basse) sulle dorsali che affacciano sui versanti marittimi, in diradamento.

Nel pomeriggio-sera parziale aumento della nuvolosità, per lo più per stratificazioni, non si esclude qualche piovasco o sgocciolio, più probabile sul centro levante.

Venti: Settentrionali moderati o localmente tesi.

Mari: Stirati sotto costa o localmente ancora mossi. Generalmente mossi al largo.

Temperature: Pressochè stazionarie:

Costa: min +12/+16°C, max: +18/+22°C.

Interno: min +5/+12°C, max: +13/+17°C.

Martedì 19 maggio 2020

La possibile parziale risalita del minimo potrebbe determinare nuvolosità sparsa ed irregolare su tutta la regione. Qualche locale fenomeno non escluso. Evoluzione da confermare nel dettaglio.

Venti: Permangono flussi settentrionali tesi.

Mari: Stirati sotto-costa, mossi al largo.

Temperature: Stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Mercoledì 20 maggio 2020

Ancora tempo variabile ma in miglioramento con schiarite in affermazione nel corso della giornata.