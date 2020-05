Genova – Le linee telefoniche e Internet di Fastweb sono “down” nella zona di Marassi e della ValBisagno e molti clienti sono isolati e non riescono a telefonare o a navigare sul Web.

Chiamando il servizio clienti 192193 la voce guida segnala che c’è un guasto in corso di riparazione e che i tecnici stanno già intervenendo ma saranno necessarie alcune ore per tornare alla normalità.