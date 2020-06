GENOVA – Sono 4 i nuovi semafori intelligenti in arrivo nel capoluogo ligure a partire da luglio. Si tratta di impianti semaforici dotati di sensori e telecamere in grado di filmare e sanzionare automaicamente chi passa con il giallo e il rosso e chi supera la linea di stop.

I primi hanno sanzionato centinaia di automobilisti e scooteristi ed hanno suscitato feroci polemiche soprattutto sulla durata del semaforo giallo e su quanto succede in caso di traffico congestionato o se arriva un ambulanza e c’è da aspettarsi che i nuovi 4 semafori intelligenti non saranno da meno.

I quattro nuovi semafori saranno installati in viale Brigate Partigiane, all’angolo con corso Aurelio Saffi e in corso Gastaldi all’incrocio con via Barrili e via Corridoni.

E, ancora in via Cavallotti, all’incrocio con via Caprera e via Orsini e infine in via Cantore all’incrocio con via San Bartolomeo del Fossato.

Chi verrà sorpreso a passare con il giallo e il rosso verrà sanzionato con una multa da 163 a 652 euro.

Aumentano di un terzo se la violazione è commessa tra le 22 e le 7

E se si passa due volte con il rosso in un anno si rischia di perdere la patente da 1 a 3 mesi.

Passare una terza volta in un anno può far scattare la revoca della patente e l’obbligo di ricominciare tutto l’iter da capo.