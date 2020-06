Genova – Sono riprese questa mattina, alle prime luci dell’alba, le ricerche in mare della donna di 40 anni dispersa dalla serata di ieri con la sua canoa.

A denunciare la scomparsa in familiari che non l’hanno vista rientrare dal consueto giro con la piccola imbarcazione a remi.

Subito sono scattate le ricerche concentrate tra la zona della Diga Foranea e la zona di corso Italia.

Le ricerche sono riprese questa mattina alle prime luci dell’alba e ancora si spera che la donna possa aver preso terra in qualche punto difficilmente raggiungibile e che stia aspettando i soccorsi.