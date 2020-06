Genova – E’ iniziata questa mattina e terminerà alla mezzanotte di oggi, in tutta la Liguria, lo stato di allerta gialla diffuso dalla Protezione Civile regionale su previsioni meteo di Arpal.

Possibili temporali anche di forte intensità con particolare energia nella zona del Levante.

Questo quanto previsto per la giornata di oggi:

Ponente ed entroterra di Ponente (zone A, D) dalle 8 alle 18 di oggi, giovedì 4 giugno

CENTRO, ENTROTERRA DI LEVANTE E LEVANTE (zona B,C, E) DALLE 8 ALLE 24 DI oggi giovedì 4 giugno

Nell’allerta sono coinvolti i bacini piccoli e medi di tutte le zone.

Previsto l’arrivo di una perturbazione che, nella sua fase cosidetta prefrontale, determinerà rovesci e temporali sparsi; nel corso della giornata ulteriore peggioramento con fenomeni diffusi, sotto forma di rovesci o temporali localmente forti e con intensità elevate.

Da segnalare anche il rinforzo dei venti, che diverranno forti meridionali con raffiche fino a 70 km/h possibili su tutte le zone, fino a burrasca a Levante dove in serata potranno raggiungere anche 80-90 km/h.

Ecco i fenomeni previsti per oggi e i prossimi due giorni e descritti dall’AVVISO METEOROLOGICO emesso oggi:

GIOVEDI’ 4 GIUGNO: Il passaggio di una perturbazione determina un progressivo aumento dell’instabilità, più spiccato dalla mattina a partire da Ponente e in rapida estensione al resto della regione con fenomeni precipitativi in intensificazione nel corso della giornata. Precipitazioni tra moderate e forti con cumulate fino a elevate sulle zone ABCE, significative su D. Previsti rovesci o temporali su tutte le zone con alta probabilità di fenomeni forti. Venti meridionali di burrasca su C (raffiche intorno 80-90 km/h), forti su ABDE. Mare localmente agitato su C.

VENERDI’ 5 GIUGNO: Nelle prime ore residue precipitazioni sul Levante, anche a carattere di breve e isolato rovescio. Mare localmente agitato in mattinata.

Ecco la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia