Genova – Un doppio presidio di proteste dei lavoratori IREN che protestano contro la rottura del tavolo di trattativa da parte dell’azienda e chiedono il rispetto degli accordi e del ruolo dei sindacati.

Lo stato di agitazione è stato indetto dai sindacati di Cgil – Cisl e Uil e porterà a ben due presidi in via delle Gavette, in ValBisagno e in centro città, in via Santi Giacomo e Filippo, davanti alla sede dell’azienda.

Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil insieme alle RSU hanno organizzato un doppio presidio di protesta dei lavoratori per protestare per la rottura delle trattative su premio di risultato e cancellazione dei buoni pasto.

I presidi inizieranno alle 9,15 di domani, lunedì 8 giugno, per terminare alle 11,15. Non sono previsti cortei ma potrebbero verificarsi disagi per il traffico locale.