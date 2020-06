Sul Mediterraneo centro occidentale resta una blanda, ma ben radicata circolazione ciclonica che rinnova condizioni di instabilità – a tratti intensa – sulla nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 9 giugno 2020

Nuvolosità irregolare su tutta la regione; tra la notte ed il mattino instabilità ancora una volta più probabile e diffusa sul genovesato occidentale, ma non escludiamo lo sviluppo di nuclei temporaleschi secondari tra l’imperiese e il savonese; inoltre, anche a ridosso dei rilievi appenninici centrali e centro-orientali, per tutta la mattinata sarà probabile la nascita di alcuni isolati rovesci a prevalente carattere temporalesco.

Durante il pomeriggio, poi, i fenomeni tenderanno ad abbandonare il settore centro-orientale, isolandosi nelle aree interne del ponente.

Venti a rotazione ciclonica rispetto al Golfo di Genova; tesi forti da libeccio sul Ligure al largo, sud-est moderato a levante, da est-sud-est lungo il ponente.

Mare generalmente molto mosso da sud-ovest, localmente agitato il settore centrale al largo.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento.

Costa: min 14/18°C, max 21/24°C.

Interno: min 12/16°C, max 17/23°C.

Mercoledì 10 giugno 2020

Persiste l’instabilità sul Golfo a causa del passaggio sul Mar Ligure del nocciolo di aria più fredda in quota; occasione per nuove manifestazione temporalesche, in particolare tra la notte ed il mattino sul settore centrale costiero.

Nelle ore pomeridiane, variabile ma tendenzialmente più soleggiato lato costa, fenomeni residui nell’interno

Venti meridionali tesi al largo, irregolare sotto-costa, rinforzi come da avviso.

Mare tra mosso e molto mosso.

Temperature: in lieve ulteriore calo nell’interno, senza variazioni significative altrove.

Giovedì 11 giugno 2020

Condizioni più stabili, salvo residua debole instabilità sull’estremo levante e nelle zone interne al pomeriggio.

Libeccio sempre sostenuto a tratti nelle zone al largo del Mar Ligure