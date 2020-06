Incubo autostrade in Liguria con il rientro dei tanti che hanno approfittato della bella giornata per una gita fuoriporta dopo un periodo di brutto tempo e che si sono sommati ai turisti in cerca del primo mare.

Oltre 10 chilometri di coda tra Orco Feglino e Savona e altrettanti tra Varazze e Voltri sulla A10 Genova – Ventimiglia e poi, ancora, sulla A26 Voltri Gravellona Toce in direzione Nord.

Code anche tra Voltri e Genova Aeroporto e sulla A12 Genova – Livorno tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 Genova-Milano in direzione Nord

Code anche sulla A7 Genova – Milano tra Bolzaneto e Busalla

A causare il collasso dell’autostrada e i pesantissimi disagi sono le decine di cantieri aperti da Autostrade per l’Italia e dove spesso non lavora nessuno nel fine settimana.

Automobilisti inferociti e che si domandano come sia possibile che le Istituzioni non abbiano pianificato gli interventi con Autostrade.