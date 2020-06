Chiavari (Genova) – Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Isola di Neirone, nella Val Fontanabuona.

Qui un operaio di 61 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato dal mezzo che stava manovrando.

Stando a quanto finora ricostruito, sembra che l’uomo, impegnato a manovrare una betoniera, sarebbe rimasto coinvolto nel rovesciamento del mezzo in una fascia venendo prima sbalzato fuori dall’abitacolo e poi schiacciato dal mezzo.

Inutile l’intervento dei mezzi di soccorso, per cui era stato mobilitato anche l’elicottero. Quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che accertare la morte dell’uomo.