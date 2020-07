Varazze – Un grave incidente stradale è avvenuto sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova.

Un mezzo pesante ha perso un enorme blocco di pietra sulla carreggiata e si è schiantato contro il guard rail

Sul posto stanno accorrendo i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco.

Traffico in tilt in direzione del capoluogo ligure