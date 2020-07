Genova – Inizio settimana con una nuova pessima notizia per gli automobilisti che percorrono le autostrade della Liguria: la riapertura del casello di Genova Nervi, sulla stessa A12, in entrata verso Sestri Levante e in uscita per chi proviene da Genova, è prevista alle 6:00 di mercoledì 8 luglio e, sempre sulla A12 Genova-Sestri Levante, la riapertura della stazione di Rapallo, in uscita per chi proviene da Genova, è stata rinviata alle 20:00 di lunedì 6 luglio.

Si ricorda che sono chiuse in modalità continuativa:

-sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pra’, in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Arenzano;

-sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce la stazione di Masone in entrata, fino a lunedì 6 luglio; si ricorda che è possibile l’ingresso ai soli mezzi di soccorso.