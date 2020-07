Genova – Lavoratori delle mense scolastiche ancora senza risposte certe sul loro futuro occupazionale e nuovo presidio sotto le finestre della Regione Liguria, mercoledì 8 luglio, in piazza De Ferrari.

“Dopo svariate manifestazioni di protesta e diverse richieste da parte sindacale – spiegano i lavoratori – mercoledì 8 luglio alle 12,00 si terrà un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della ristorazione scolastica sotto la sede della Regione Liguria per evidenziare, ancora una volta, la necessità della ripresa delle attività legate al comparto”.

Il presidio avverrà in occasione dell’incontro tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e le confederazioni sindacali Cgil Cisl Uil che, alle 12,30, discuteranno circa la ripartizione dei fondi europei per le categorie più svantaggiate. Per questa ragione, la Uiltucs Liguria sarà presente insieme ai lavoratori per evidenziare ancora lo stato di disagio in cui versano gli addetti al servizio di refezione scolastica che attendono con ansia la ripartenza. In questi mesi gli ammortizzatori sociali sono arrivati a singhiozzo o non sono arrivati, così come scarseggiano le informazioni circa le modalità della ripresa scolastica.