Genova – Rigenerare vecchi pc e computer portatili per donarli a studenti che ne hanno necessità per poter seguire la didattica a distanza (DAD).

Il progetto “TuttiConnessi”, già attivo a Torino e Roma parte anche a Genova grazie alla mobilitazone dell’associazione Open Genova e del Municipio II Centro Ovest e del Centro Civico Buranello

Con l’emergenza epidemiologica COVID-19 e la chiusura degli edifici scolastici, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado si sono dovuti attivare per la didattica a distanza (DAD).

In base ad una recente indagine del portale Scuola.net per il 43% degli intervistati mancano gli strumenti a disposizione esclusiva degli allievi e le famiglie devono farsi carico di tutto. Il rischio di restare indietro soprattutto per le fasce più vulnerabili è molto elevato.

Per questo motivo nasce a Torino, ma è attivo anche a Roma, il progetto “Tutti Connessi” che raccoglie in donazione computer portatili, tablet o smartphone, di qualsiasi marca e tipologia, purché funzionanti e sufficientemente recenti.

“Tutti Connessi” punta a offrire un supporto effettivo alla didattica. L’obiettivo è di raccogliere in dono da privati e aziende gli apparati informatici inutilizzati, eseguire un’attività di rigenerazione/sanificazione e successivamente distribuirli agli studenti che ne abbiano necessità passando attraverso gli istituti scolastici o altri soggetti garanti.

Open Genova ha recentemente stretto un accordo di collaborazione con il progetto centrale e la nostra città sarà la terza ad avere un progetto strutturato ed organizzato di questo tipo.

Ad ospitare le attività di “Tutti Connessi Genova” sarà il Centro Civico Buranello, recentemente ristrutturato e ripensato per essere messo a disposizione della cittadinanza per iniziative di innovazione digitale.

Open Genova ha anche firmato un patto di collaborazione con il Municipio Centro Ovest che appoggia l’iniziativa e che conferisce al progetto un’impronta civica ed istituzionale al tempo stesso.

E’ in fase di costruzione una rete di soggetti tra cui istituzioni, associazioni, enti e gruppo informali per rendere ancora più capillare l’informazione sulla raccolta di computer per questo progetto, si chiamerà Rete di Raccolta Device (RRD) e consentirà ad altri progetti di offrire un piccolo (o grande) supporto, in base alle proprie possibilità, a questa iniziativa.

“Siamo contenti e soddisfatti di poter accogliere al Centro Civico Buranello di Sampierdarena un importante progetto capace di coniugare lo sviluppo e la diffusione del digitale con il sostegno alla didattica e l’aiuto alle famiglie in difficoltà – spiega Renato Falcidia, presidente del Municipio Centro Ovest – temi oggi resi più che mai attuali dall’emergenza Covid19. Grazie a Open Genova per la proposta e l’impegno. Riteniamo possa essere l’inizio di una proficua collaborazione a beneficio dei territori del Municipio Centro Ovest e non solo.”

“Il progetto Tutti Connessi consentirà a Genova di entrare a far parte di un circuito di buone pratiche sui temi del digitale, dell’economia circolare, del riuso e della solidarietà sociale – spiega Pietro Biase, presidente di Open Genova – Aziende, singoli cittadini, volontari e istituzioni faranno parte di un unico gruppo di lavoro che avrà l’obiettivo di permettere agli studenti di accedere alle lezioni tramite gli strumenti didattici digitali.”

“In Tutti Connessi c’è molto di Open genova – chiarisce Enrico Alletto che si occupa dell’avvio del progetto a Genova – alfabetizzazione, lotta al divario digitale, rigenerazione e riutilizzo pc usati, collaborazione tra più soggetti pubblici e privati. Tutta l’esperienza maturata in questi 8 anni di attività sarà messa a frutto in questo progetto che si adatta ai tempi che stiamo vivendo e che ha riscosso entusiasmo ed orgoglio tra i nostri associati.”

Come si può aiutare a far crescere il progetto “Tutti Connessi Genova”?

iscrivendosi ad Open Genova e, previa formazione interna e supporto degli altri associati, dedicare qualche ora alla settimana alle attività di rigenerazione dei PC (https://associazione.opengenova.org/tesseramento-2020/ )

effettuando donazioni per sostenere l’attività dell’associazione o donando un PC o altro device con le caratteristiche e le modalità che saranno a breve disponibili sul sito di Open Genova (https://associazione.opengenova.org/progetti/tutticonnessi )