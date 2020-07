Genova – Torna a circolare sulle pagine social la bufala della foto del bimbo nato con in mano la spirale che avrebbe dovuto impedirne la nascita.

La foto, rilanciata un paio di giorni fa da un noto sito internet di una radio, è una notizia falsa e vecchia di alcuni anni.

L’articolo pubblicato racconta di come il neonato, al momento della nascita, avesse in mano il contraccettivo, abilmente agguantato poco prima, durante le fasi più delicate del parto.

A smascherare la fake news era stato Vanity Fair già nel 2017, raccontando la verità sull’accaduto.

Come riportato dalla celebre testata e da altri giornali, il bambino è nato con un parto cesareo e il dispositivo è stato trovato dietro la placenta.

Per scherzo, un’infermiera presente in sala parto, ha messo la spirale in mano al piccolo, la mamma lo ha fotografato e ha condiviso lo scatto su Facebook.

Durante un’intervista, la donna ha spiegato che i medici non avevano individuato la spirale durante la gravidanza e avevano ipotizzato che avesse potuto sfilarsi da sé, prima di ritrovarla dietro la placenta.