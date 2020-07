Genova – Riaperto il tratto dell’autostrada A7 Genova – Milano tra Bolzaneto e Genova Ovest in entrambe le direzioni.

Ultimati i lavori all’interno delle gallerie, Autostrade per l’Italia ha riaperto al traffico veicolare il tratto rimasto chiuso per diversi giorni, causando il caos sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure.

Chi viaggia sulla A7 Genova – Milano può arrivare sino a Genova Ovest o procedere verso la A12 Genova – Livorno con il consueto tracciato.