Infiltrazioni di aria più fresca proveniente da nord portano ad una condizione di instabilità del tempo sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet LIguria per le prossime ore:

Martedì 14 luglio 2020

Al mattino parzialmente nuvoloso o nuvoloso tra imperiese e savonese, dove non si esclude anche qualche sgocciolio. Altrove invece maggiori schiarite. Nel pomeriggio possibili acquazzoni o rovesci anche a carattere temporalesco su Alpi liguri in sconfinamento anche sul relativo tratto costiero. Possibile anche qualche rovescio tra la Val Fontanabuona e la Val Trebbia. Altrove assisteremo ad un generale aumento delle nubi ma senza fenomeni.

Venti: da nord moderati o tesi al mattino, in attenuazione. In giornata venti a regime di brezza.

Mari: mosso al mattino, poco mosso nel pomeriggio.

Temperature: stazionarie

Costa: min +21/24°C, max +28/31°C.

Interno: min +9/+16°C, max +24/28°C.

Mercoledì 15 luglio 2020

Instabilità in aumento. Possibili temporali al mattino sul genovese, soprattutto settore interno. Nel corso della mattinata attese schiarite in un contesto comunque variabile. Nel pomeriggio temporali previsti su Alpi liguri e appennino

Venti: al mattino tesi settentrionali, in rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio.

Mari: generalmente mosso.

Temperature: in lieve calo.

Giovedì 16 luglio 2020

Possibili temporali marittimi al mattino più probabili su centro-levante. Nel pomeriggio attività temporalesca ben attiva sul nostro appennino