Poche ore prima che si consumasse l’hacking di diversi profili di personaggi celebri su Twitter, in Microsoft un aggiornamento sbagliato ha di fatto bloccato la posta di milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

Il problema ha coinvolto Outlook, il famoso programma di posta elettronica, ed in generale i sistemi cloud di Microsoft (più noti con il nome di Office 365): a partire dalle 18 di ieri (Mercoledì 15 Luglio) improvvisamente il programma ha cominciato a chiudersi inaspettatamente e da quel momento è risultato impossibile utilizzarlo.

Per milioni di utenti, distribuiti in tutto il globo, è stato impossibile accedere al programma per diverse ore fino a quando Microsoft ha rilasciato un aggiornamento che risolvesse la problematica.

Microsoft ha fin da subito diffuso la notizia su tutti i suoi canali social e sul portale dedicato allo stato di salute dei servizi, spiegando che i loro tecnici erano al lavoro per risolvere il problema. Intorno alle 3 del mattino, orario italiano, le prime segnalazioni di risoluzione della problematica che poi si sono estese nelle ore successive.