Genova – Primo grave incidente per un utilizzatore di monopattino elettrico in via XX settembre, in pieno centro cittadino, e divampa la polemica sull’uso del mezzo anche tra il traffico.

L’episodio è avvenuto ieri sera in via XX settembre, all’altezza di via Galata. Un uomo in piedi sul monopattino ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra. Nell’impatto ha riportato una brutta ferita alla testa con copioso sanguinamento che ha impensierito le persone accorse in suo soccorso.

Subito è stata chiamata un’ambulanza che ha raccolto il ferito e lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale Galliera dove i medici hanno attribuito il codice giallo.

Fortunatamente non sono state evidenziate lesioni gravi ma solo una ferita lacero contusa.

L’incidente, provocato sembra dal terreno sconnesso o da un tombino, ha però scatenato le polemiche sui social dove la questione dell’uso dei monopattini nel traffico cittadino, anche al di fuori delle piste ciclabili in via di realizzazione, sta suscitando molte reazioni contrastanti.

Il timore è che l’eco del bonus governativo, che non sarà comunque sufficiente a coprire tutte le richieste, stia facendo impennare le vendite e la possibilità di sfrecciare nel traffico, ad oltre 30 km/h sta “ingolosendo” molti, abituati alle code in auto ma anche alle difficoltà sempre maggiori di chi, in moto o scooter, incontra sempre più difficoltà invece di essere riconosciuto come “attenuatore” di traffico.

Si teme in particolare per la sicurezza poiché i monopattini, equiparati a velocipedi anche se a propulsione elettrica, si potrebbero guidare (la certezza ancora non è chiara) anche senza casco e certamente non necessitano di assicurazione. Elementi che giocano a favore di una sempre più rapida diffusione.

Di fatto, al momento, non risultano sanzioni per guida senza casco per gli utenti del monopattino elettrico e questo induce a pensare, in attesa di chiarimenti della Polizia Locale, che sia lecito o tollerato farlo.

Nessuna crociata contro l’uso dei monopattini è in corso ed anzi, per molti si tratta di una innovazione molto interessante con l’attivazione delle piste ciclabili ma si chiede maggiore chiarezza sui limiti d’uso (marciapiedi? Strade trafficate? Corsie gialle?) e l’introduzione dell’obbligo di indossare un casco di protezione anche per i maggiorenni e quello di assicurare il veicolo in caso di incidente stradale. Al momento infatti, i proprietari dei monopattini, non hanno targa e rispondono con il proprio patrimonio personale in caso di danni provocati.