Genova – E’ finita a coltellate una rissa scoppiata questa notte durante la movida nel centro storico di Genova.

Era da poco passata l’una di notte quanto un gruppo di giovani che stazionava in salita Pollaiuoli, per cause ancora da chiarire, ha dato vita a una zuffa.

Durante l’alterco è spuntato un coltello che ha ferito due giovani al volto e al torace.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari che hanno soccorso i due feriti e li hanno trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Sul luogo dell’accoltellamento, inoltre, sono giunti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno avviato le indagini del caso.