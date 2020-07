Genova – Il Comune “apre” il suo archivio fotografico, con oltre 200mila immagini che ripercorrono la storia cittadina, per aderire al progetto “Viaggio in Italia – per un’estate italiana” lanciato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo in collaborazione con Enit, Touring Club Italiano e associazione dei Borghi più belli d’Italia.

«Genova aderisce con entusiasmo – commenta l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – a questa interessante iniziativa che, oltre alla bellezza del paesaggio, ci consentirà di valorizzare e di far conoscere ancora di più il nostro patri-monio artistico, un vero e proprio tesoro racchiuso nei musei cittadini»

“Viaggio in Italia – per un’estate italiana” sarà dunque un racconto inedito delle città d’arte e dei borghi, attraverso i manifesti pubblicitari del ‘900 che hanno reso celebre la nostra penisola. Una narrazione che ci accompagnerà nell’Italia di ieri e che vuole essere uno stimolo per una vacanza all’insegna del turismo sostenibile, da riscoprire in questa fase.

«Un’occasione importante per promuovere il nostro territorio, e per implementare il turismo urbano invitando, attraverso le immagini dei vecchi manifesti, a vivere una esperienza ge-novese nuova ma legata alle nostre tradizioni» spiega l’assessore allo Sviluppo economi-co turistico e Marketing Territoriale Laura Gaggero.

Sui canali social di promozione del Comune (@Genovamorethanthis e @VisitGenoa Fa-cebook, Instagram @genovamorethanthis e Twitter @GenovaEventi, @MuseidiGenova Facebook e @museidigenova Instagram) verranno condivisi gli scatti storici più suggestivi conservati nell’Archivio fotografico del Centro DocSai, la più grande raccolta fotografica pubblica della Liguria, che ha sede a Palazzo Rosso e conserva oltre 200mila foto sulla vita artistica, economica e sociale di Genova e della Liguria, dalla seconda metà dell’’800 fino alla Seconda Guerra Mondiale.

Una carrellata di immagini dei più amati scorci della nostra città sarà protagonista di que-sto #viaggioinitalia, che coinvolge anche gli appassionati di foto storiche i quali sono invitati a condividere sui propri profili Instagram i loro gli scatti (sul tema delle vacanze vissute a Genova) e a taggare @genovamorethanthis e @museidigenova, utilizzando gli hashtag #viaggioinitalia e #estateitaliana. Le più belle foto verranno ricondivise sui profili istituzionali del Comune di Genova.