Genova – Un 60enne è rimasto ferito nell’incidente che si è verificato ieri nel tardo pomeriggio in corso Europa.

Qui, all’altezza della farmacia Ribaldone, intorno alle 18.00, l’uomo, un 60enne che viaggiava in sella alla propria moto, per cause ancora da accertare si è scontrato con un’automobile.

Nell’impatto l’uomo ha avuto la peggio, riportando gravi ferite.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Sarà compito della Polizia Locale ricostruire quanto accaduto.