Genova – Sono stati individuati ed arrestati i rapinatori che lo scorso 12 agosto hanno aggredito e derubato un anziano di 86 anni che stava rientrando nel portone della sua abitazione.

Si tratta di un cittadino del Marocco di 35 anni e della sua compagna, una genovese di 27 anni.

I due, il 12 agosto scorso hanno seguito un pensionato sino alla sua abitazione e la ragazza, ha atteso che la vittima entrasse per poi bussare alla porta per farsi aprire il portone.

Appena l’anziano gli ha aperto per gentilezza, la ragazza lo ha aggredito tentando di strappargli il borsello.

La violenta reazione dell’anziano stava per scongiurare la rapina ma l’altro malvivente è intervenuto colpendo la vittima con violenza con alcuni pugni al viso e gettandolo a terra con violenza.

L’anziano è stato però in grado di fornire una descrizione dettagliata dei suoi aggressori permettendo ai poliziotti del commissariato di San Fruttuoso di riconoscere la ragazza.

E’ stata lei a consentire il ritrovamento del borsello, ormai privo del denaro – circa 300 euro – ma con tutti i documenti all’interno.

A quel punto, però gli agenti di polizia hanno iniziato a verificare le riprese video delle telecamere di sorveglianza della zona della rapina riuscendo a risalire al complice che era già stato fermato per un’altra aggressione pochi giorni prima.

Gli agenti lo hanno trovato in casa della compagna con ancora indosso i vestiti usati il giorno dell’aggressione.

L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, a Marassi, in attesa di processo.