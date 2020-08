Sanremo – Spazzatura per strada, anche a mucchi, in pieno centro e in pieno giorno. Si moltiplicano le proteste dei residenti e dei villeggianti per il servizio di raccolta dei rifiuti della città dei Fiori che, in questo periodo, sembra mostrare qualche “punto debole”.

A far divampare la protesta sono le foto, pubblicate sulle pagine social locali, e che mostrano mucchi di spazzatura in zone centralissime della città e in orari nei quali i cassonetti dovrebbero essere stati svuotatu e le eventuali “anomalie” dovrebbero essere già state risolte.

Certamente il maggior flusso di spazzatura, generato da turisti e villeggianti, può generare alcune criticità ma in molti si domandano se non si possa fare “qualcosa in più” per migliorare la situazione.