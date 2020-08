Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incendio divampato questa sera in un appartamento di via Sertoli, nel quartiere di Molassana.

Per cause ancora da accertare le fiamme sono divampate in un immobile del civico 11 di proprietà di Arte e ben 10 appartamenti sono stati fatti evacuare per il fumo che si è sprigionato ed ha causato alcune lievi intossicazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine oltre alle ambulanze del 118.

In breve lo stabile è stato evacuato ed i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento durate a lungo.

Spento l’incendio sono iniziate le operazioni di bonifica e le indagini per risalire all’origine dell’incendio e le eventuali responsabilità