Genova – L’ondata di maltempo che sta interessando la Liguria in queste ore sta provocando forti disagi sull’autostrada A7 Genova-Milano.

Allagamenti e forti piogge sono segnalati da Serravalle verso Genova.

In particolare, allagamenti al casello di Ronco Scrivia in entrata verso Milano e in uscita per i mezzi provenienti da Genova.

Piogge intense anche tra Vignole e Genova Ovest.

3 chilometri di coda si sono formati tra Bolzaneto e Busalla per lavori in corso.

Si raccomanda la massima prudenza.