Genova – Giorgia Meloni da il via libera alle liste elettorali che Fratelli d’Italia presenterà per le Regionali in Liguria, il lavoro del commissario regionale, Matteo Rosso ed il coordinatore cittadino Antonio Oppicelli ed il coordinatore provinciale Stefano Baggio hanno proposto una lista di 8 donne e 8 uomini radicati sul territorio capace di portare in Regione Liguria i valori e la coerenza che fanno di Fratelli d’Italia un partito in costante crescita.

“Grazie al cambiamento della legge regionale – commenta il commissario regionale Matteo Rosso – possiamo portare anche in regione Liguria le battaglie che portiamo in parlamento, la diminuzione dei parlamentari, basta ai nominati dai partiti. Siamo l’unico partito d’Italia che ha una donna leader e siamo orgogliosi della doppia preferenza di genere, abbiamo molto bisogno della determinazione e della competenza delle donne, una ineguagliabile forza che, come dimostra Giorgia Meloni ogni giorno, giova alla politica italiana”.

Ecco i candidati della provincia di Genova:

Stefano Balleari – già amministratore delegato dell’omonima azienda, direttore amministrativo di una società di macchine per movimentazione terra e oggi Vicesindaco ed Assessore della città di Genova.



Carla Bo – insegnante di scuola primaria a Lavagna e già candidata al Comune di Lavagna nella lista 100% Lavagna.

Cristina Cecconi – presidente del sindacato AIC, conciliatore sindacale e responsabile del patronato INPAL di Genova, responsabile in materie fiscali di AIC e volontaria in una pubblica assistenza.

Marilina Collatuzzo – Hotel Manager presso il Gian Paul Hotel di Lavagna e Presidente del Civ di Cavi di Lavagna.

Daniela Colombo – indipendente – contitolare di una attività commerciale, collabora con lo studio legale Andrew Constanti per acquisizioni immobiliari internazionali già assessore al turismo del Comune di Chiavari e oggi consigliere di minoranza al consiglio comunale di Chiavari.

Franco De Benedictis – già segretario amministrativo presso l’Università degli Studi di Genova oggi in pensione, Vicepresidente nazionale di FISIAE, allenatore di calcio a 5, vicepresidente della SOG (Società Ornitologica Genovese).

Cristina Enrico detta Cri – titolare e direttrice di farmacia.

Simona Ferro – avvocato e membro del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova.

Antonino Gambino detto Sergio – manager commerciale, assicuratore e coordinatore del ramo danni, consigliere comunale con delega alla protezione civile del Comune di Genova.

Paolo Repetto – medico di medicina generale presso la AsL 3 genovese, consigliere del CdA dell’istituto Gaslini di Genova.

Giuseppe Rotunno – Funzionario tributario presso l’Agenzia delle entrate di Chiavari, consigliere comunale del Comune di Recco e già assessore al Comune di Recco.

Augusto Sartori – imprenditore nel ramo della ristorazione, presidente ASCOM, già vicepresidente dell’ente parco di Portofino e membro del Consiglio regionale della Regione Liguria.

Augusto Scala – imprenditore

Paola Tassara – libera professionista, architetto, ex vicesindaco del Comune di Rapallo ed ex assessore alla cultura del Comune di Rapallo.

Carla Zanoni – pensionata, oggi vicepresidente del Municipio Centro Est ed Assessore al patrimonio, promozione turistica, scuola cultura e sociale.