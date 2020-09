Genova – Ha commesso ben 9 furti da inizio anno e nonostante l’obbligo di dimora in casa, dalle 20 alle 7 del mattino, continuava a consumare droga e a delinquere.

Sono scattate le manette per un ragazzo di 21 anni di origini ecuadoriane, arrestato dai poliziotti del Commissariato Prè che hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere.

Il giovane, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere era stato arrestato lo scorso novembre in flagranza di reato per furto aggravato, ed era stato condannato con rito direttissimo all’obbligo di dimora con divieto di uscire dal prorpio domicilio dalle 20 alle 07.

Sin da subito ha dimostrato la sua insofferena alla pena imposta inottemperando alla stessa numerose volte e proseguendo la sua attività predatoria: è stato denunciato solo dall’inizio del 2020 per ben 9 furti diversi.

Solo pochi giorni fa il Questore di Genova, considerate le numerose violazioni della misura cautelare e l’uso abituale di sostanze stupefacenti, aveva emesso a carico del 21enne, un avviso orale in concomitanza della richiesta di aggravamento della pena.

Lo scorso sabato il Tribunale di Genova, accogliendo l’istanza, ne ha disposto la custodia cautelare nel carcere di Marassi dove ieri i poliziotti di Prè lo hanno accompagnato.