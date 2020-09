Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, nell’incendio che ha distrutto nella notte un camper parcheggiato del piazzale accanto all’Ikea di Genova Campi.

Intorno alle 3 di notte alcuni passanti hanno dato l’allarme chiamando i vigili del Fuoco che sono prontamente intervenuti verificando che nella vettura non ci fosse nessuno e poi spegnendo le fiamme che, però, hanno distrutto quasi completamente il mezzo, costruito con fibre plastiche.

Spente le fiamme sono state avviate le indagini per accertare le cause del rogo e se nel mezzo si riparasse qualcuno visto che la zona non è adibita a parcheggio per questo tipo di mezzi.

Non viene escluso il gesto volontario.