Genova – Hanno trovato nella sua abitazione 33 grammi di hashish. Gli agenti delle volanti hanno denunciato una ragazza di 18 anni genovese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

A seguito di un controllo hanno scoperto nella sua casa due involucri contenenti in totale 33 grammi di hashish, un bilancino e materiale per il confezionamento.

La giovane ha confessato di avere intrapreso da circa un mese l’attività di spaccio nella cerchia delle sue amicizie.