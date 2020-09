Genova – “Senza Salvini, Toti non sarebbe dove è”. Non si è fatta attendere la risposta piccata della Lega all’intervista rilasciata dal rieletto presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Per voce di Edoardo Rixi, leader del partito di Salvini in Liguria, alla bordata di Toti arriva la risposta, non meno piccata: “L’intervista di oggi rilasciata dal governatore Toti è uno scivolone mediatico frutto della poca lucidità post ubriacatura elettorale. Da domani spero che Toti ritorni in sé e recuperi la memoria, ricordandosi che senza la Lega e senza Matteo Salvini non sarebbe dove è oggi”.

Parole durissime che ben testimoniano la profonda spaccatura presente nella coalizione di centro-destra a poche ore dall’esito del voto che ha fatto registrare un notevole balzo in avanti del neo rieletto presidente Toti rispetto al previsto strapotere delle Lega.

Scaramucce interne alla coalizione nazionale di centro-destra, ora alla ricerca di un leader che possa mettere in pensione Silvio Berlusconi anche alla luce del dissesto di voti da parte di Forza Italia.

Questa mattina, sulle pagine de Il Corriere della Sera, Toti aveva dichiarato che Salvini non è in grado di guidare la coalizione.

Leggi articolo qui: https://liguriaoggi.it/2020/09/23/elezioni-regionali-toti-contro-salvini-dalla-lega-mi-aspettavo-sorrisi-e-brindisi/

C’è anche chi ricorda che, prima delle elezioni, proprio Rixi aveva ricordato a Toti che un grande successo della Lega avrebbe comportato l’esigenza di un maggior ruolo del partito di Salvini nella compagine della Giunta che si deve formare.

Lo scambio di battute al vetriolo, insomma, potrebbe essere anche collegato ad una difficile composizione della nuova Giunta che guiderà la Regione Liguria per i prossimi 5 anni.