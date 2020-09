Genova – Ben 14 casi di positività al coronavirus tra le fila del Genoa e l’incontro con il Torino potrebbe essere a rischio.

Lo staff medico della squadra rossoblù ha già individuato 14 positivi al virus – 11 giocatori e 3 componenti dello staff – ed è già allarme rosso per una situazione sanitaria che ovviamente non può che preoccupare.

I contagiati, al momento, presentano solo un leggero stato influenzale con febbre non troppo alta ma ci sono anche diversi asintomatici che non presentano alcun sintomo della malattia ma sono potenzialmente i più pericolosi in quanto potrebbero aver contagiato altre persone senza saperlo.

Per questo motivo, mentre si attende la decisione del patron Preziosi su una eventuale richiesta di rinvio della partita con il Torino, sono in corso controlli per verificare i contatti avvenuti tra i positivi ed altre persone.