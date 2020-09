Genova – Dal 30 settembre al 5 ottobre la cultura bussa alle case dei genovesi, grazie a un team di speciali “postini” che consegnerà nella cassetta delle lettere un alfabeto davvero speciale: 21 cartoline illustrate dal celebre illustratore venezuelano Fernando Cobelo con le 21 etimologie dalla A alla Z.

L’iniziativa è stata ideata in occasione del lancio dell’edizione 2021 del vocabolario Zingarelli: la casa editrice Zanichelli ha deciso di festeggiare l’appuntamento raccontando la bellezza della lingua italiana attraverso la storia e l’origine delle parole, le etimologie.

L’iniziativa #ciboperlamente solletica l’appetito di cultura dei lettori attraverso la consegna gratuita a domicilio di parole, proprio come nei classici servizi delivery di cibo che sono entrati a far parte del nostro quotidiano: #ciboperlamente è un delivery gratuito di curiosità lessicali che Zanichelli offrirà, da settembre a novembre 2020, distribuendo un milione di cartoline in sette città italiane (Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma e Cagliari).

A Genova i postini arriveranno mercoledì 30 settembre e sino a lunedì 5 settembre consegneranno le cartoline illustrate nei quartieri di Sampierdarena, San Fruttuoso, Foce, Castelletto e Oregina. Ma anche chi vive in altre zone della città potrà riceverle tramite la piattaforma ciboperlamente.zanichelli.it: si potrà scegliere tra diverse tipologie di “menu-parole”, ciascuno con un proprio focus tematico (menu tradizionale, menu bambini, menu del giorno, menu d’autore, menu esotico).Le cartoline saranno consegnate a casa gratuitamente insieme alla possibilità di scoprire tante altre parole grazie all’offerta di 3 mesi di dizionari digitali gratis, anche per la scuola (Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano).

L’iniziativa #ciboperlamente arriva dopo #laculturasifastrada del 2018, con esempi di figure retoriche, parole intraducibili e falsi amici scritti sui marciapiedi con i graffiti, il progetto #paroledasalvare del 2019 che aveva portato il dizionario nelle piazze.