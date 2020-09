Genova – Test rapidi per individuare possibili contagi da coronavirus da eseguire “a tappeto” a tutti gli studenti e gli insegnanti delle scuole genovesi.

E’ quanto sta organizzando la Asl 3 con Regione Liguria e d’intesa con il Comune di Genova.

La Asl 3 proporrà nei prossimi giorni agli Istituti scolastici una verifica accurata su tutti gli alunni, gli insegnanti e il personale non docente, di tutte le scuole del Centro Storico di Genova.

L’adesione è su base volontaria e prevede l’acquisizione del consenso preventivo da parte dei genitori per gli studenti minorenni.

La verifica andrà poi estesa a tutti gli Istituti scolastici della città, con priorità per le scuole interessate da casi di positività.

Chi dovesse evidenziare un risultato non negativo sarà sottoposti a tampone nasofaringeo (test molecolare) e preso in carico dal Dipartimento di Prevenzione in attesa dell’esito.