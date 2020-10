Washington – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la moglie Melania positivi al coronavirus. La notizia è rimbalzata dagli Stati Uniti insieme all’annuncio ufficiale arrivato dalla Casa Bianca e dall’account Twitter dello stesso Trump.

Il presidente avrebbe contratto il virus durante un viaggio sull’aereo presidenziale in compagnia di una stretta collaboratrice che è poi risultata a sua volta positiva innescando le verifiche.

Con buona probabilità gran parte delle persone a bordo dell’aereo potrebbero essere state contagiate. In pratica una buona fetta dell’apparato di sicurezza del presidente USA e tutti i suoi più stretti collaboratori.

La notizia della positività di Trump al coronavirus è stata accolta sui social con una valanga di commenti sulla posizione negazionista iniziale del presidente che è accusato di aver sottovalutato a lungo la pericolosità del virus in un paese che oggi è tra quelli più colpiti dall’infezione per numero di contagi e di decessi in proporzione alla popolazione residente.