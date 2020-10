Resta ancora in vigore, salvo modifiche, lo stato di allerta meteo per piogge intense e vento forte che accompagna mareggiate sulla costa della Liguria.

Nella notte la situazione peggiore nel ponente Ligure con torrenti esondati e allagamenti.

Queste le disposizioni zona per zona:

ZONA A:

• bacini medi e grandi, Allerta ARANCIONE fino alle 10;

• bacini piccoli Allerta GIALLA fino alle 10;

ZONA B:

• bacini piccoli e medi, allerta ARANCIONE fino alle 10 poi GIALLA fino alle 14;

ZONA C:

• bacini grandi, allerta ARANCIONE fino alle 14, poi GIALLA fino alle 16;

• bacini piccoli e medi allerta ARANCIONE fino alle 14 poi GIALLA fino alle 16;

ZONA D:

• bacini grandi, allerta ARANCIONE fino alle 10;

• bacini medi, allerta ARANCIONE fino alle 10

• bacini piccoli allerta GIALLA fino alle 10;

ZONA E

• bacini grandi, allerta ARANCIONE fino alle 14, poi GIALLA fino alle 16;

• bacini piccoli e medi ARANCIONE fino alle 14 poi GIALLA fino alle 16;

– bacini medi e piccoli ARANCIONE fino alle 14 poi GIALLA fino alle 16.

Previsioni Meteo

SABATO 3 OTTOBRE: Nelle prime ore della notte e fino al mattino alta prob. di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone iper il passaggio del fronte da Ponente verso Levante. Piogge diffuse con cumulate fino a significative su ABD, elevate su CE, intensità fino a forti su C, molto forti altrove. Fenomeni in esaurimento a Ponente, in temporanea attenuazione a Levante nelle ore centrali. Venti meridionali di burrasca, raffiche fino a burrasca forte (80-100 km/h). Mareggiate intense ed estese per onda lunga di libeccio (periodo di 9-10 sec.).

DOMENICA 4 OTTOBRE: Dal pomeriggio nuovo peggioramento con piogge diffuse e cumulate significative su BCDE, bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati, possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Venti forti meridionali in temporanea attenuazione in mattinata e nuovo rinforzo dal pomeriggio con raffiche fino a burrasca (60-80 km/h). Mare molto mosso su A con residue mareggiate, agitato su BC con mareggiate di libeccio (periodo 8-9 secondi).

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia