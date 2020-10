Genova – La Fiera di San Giuseppe di Bolzaneto è stata annullata. Nuovo stop per uno degli appuntamenti più attesi del quartiere della Valpolcevera, già rinviato nella sua prima data tradizionale.

In ragione dell’impennata dei contagi, infatti, gli organizzatori hanno deciso di rinviare ancora – a data da destinarsi – l’evento fieristico.

Una decisione ragionevole che contrasta con altri eventi che, a Genova come altrove, sono stati comunque organizzati nonostante l’aumento dei casi di contagio fosse già iniziato e ben prevedibile.

Cittadini delusi e commercianti infuriati per l’ennesimo stop ad evento ormai pronto per partire.